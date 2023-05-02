عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السمعة السيئة للبطيخ| تحذيرات من شرائه لمدة أسبوعين وهذه أضراره على الجسم

البطيخ
البطيخ

يشهد موسم الصيف إقبالا كثيفا على البطيخ، الذي يعد فاكهة الصيف المفضلة لدى الكثيرين، حيث يتكالب المواطنون على شراء البطيخ في بداياته، إلا أن شراء البطيخ خلال الخمسة عشر يومًا المقبلة غير مستحب.. فما السبب؟

في هذا السياق، حذر النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، المواطنين من شراء البطيخ في بداية الموسم والانتظار لحين انتهاء أول أسبوعين من الموسم.

ونفى أبو اللوز، خلال كلمته بورشة عمل مشروع تحسين إدارة الموارد المائية، وجود أي مواد مسرطنة في البطيخ المصري، مؤكدًا أنه آمن للاستهلاك، حتى الذي يظهر فيه قلب فارغ لا يشكل خطرًا على الصحة، وإنما يعاني من نقص في المادة السكرية والطعم فقط.

لا تشتري البطيخ بداية الموسم

وأبدى الأمين العام لنقابة الفلاحين، تحفظه على شراء البطيخ في بداية الموسم، مفسرا ذلك بأن معظم الإنتاج المبكر يحتوى على كميات أكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعية المكثفة، حيث يلجأ المزارع لذلك حتى يضمن سعراً مناسباً فى بداية الموسم.

كما نصح النوبي أبواللوز، بالتخلص من البطيخ الذي تظهر فيه هذه الظاهرة بشكل “كبير” وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف ليس بسبب سلامة البطيخ لكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط، وهذا ما يؤكده خبراء الزراعة في الوقت الحالي.

"الزراعة" : لا يوجد ما يسمى "بطيخ قبل أوانه".. والمناخ يتحكم في الإنتاج

السعودية تنتج 624 ألف طن بطيخ سنويًّا

ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

بعد إثارة الجدل.. الفلاحين تكشف حقيقة أضرر البطيخ على صحة المواطنين

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

الآثار الجانبية للبطيخ

على صعيد آخر، فإن تناول البطيخ بكميات كبيرة قد يسبب بعض الآثار الجانبية فمثلاً، قد يسبب اضطرابات في الأمعاء بسبب غناه بمادة الليكوبين، مما يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم والغاز .

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن البطيخ يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، إلا أنه قد لا يكون جيدًا لمرضى السكر .

كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى انخفاض ضغط الدم، وقد يسبب تناول البطيخ ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

وأخيرًا، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول كميات كبيرة من البطيخ لأنه قد يزيد من مستوى السكر في الدم ويؤدي إلى سكر الحمل .

البطيخ تحذيرات شراء البطيخ اضرار البطيخ أسعار البطيخ أعراض حساسية البطيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

ماسأة عائلية في السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 6 أطفال من أسرة واحدة..شاهد

موضوعات متعلقة

مدبولي: ننفذ توجيهات الرئيس بألا نترك شبرا من أرض مصر دون تنمية

سنوات المجد.. طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان بمصر|ماذا فعلت الدولة؟

تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية.. والسيد القصير: تعاون مع الجامعات لاستنباط أصناف جديدة

مشروعات بـ610 مليارات جنيه.. مدبولي يقدم عرضا حول محاور التنمية بسيناء منذ 2014

أفضل طريقة لاغتنام فضل شهر شعبان.. علي جمعة يكشف عنها

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

معطف من الذهب الخالص .. شاهد| ملابس تتويج الملك تشارلز

عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون المسجد الأقصى

فكر وتدبر | نص حيثيات الجنايات في حكمها علي قاتل محامي كرداسة

رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية موحدة بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة

عمرو أديب: بشكر كل اللي تبنى موضوع قرية أيتام SOS على السوشيال ميديا

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

اليوم العالمي للربو.. 6 أشياء تزيل السموم والمخاط المتراكم في الرئتين

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ