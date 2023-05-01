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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد إثارة الجدل.. الفلاحين تكشف حقيقة أضرر البطيخ على صحة المواطنين

صدى البلد

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن البطيخ المصري آمن 100%، موضحًا أن الحكومة المصرية لاتسمح لأى منتج التواجد بالأسواق إلا بعد رقابة شديدة على المنتج ، داعيا المواطنين بالاستمتاع بتناول البطيخ لإنه لايوجد مايضر صحة المواطنين. 
 

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد "، أن محصول البطيخ كما هو فى أول ووسط وآخر انتاجه من حيث جودته وعدم ضرره على الصحة العامة ، منوهًا إلى أن المناخ يؤثر فقط على طعم البطيخ فقط وليس جودته .

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وأوضح نقيب الفلاحين، أن مساحات فاكهة البطيخ ازدادت هذا العام؛ بعد ارتفاع أسعاره خلال العام الماضي.
 

كما نفى حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، الشائعات التي تتكرر باستمرار في نفس الوقت من كل عام، حول سلامة البطيخ، مؤكدا أن ثمار البطيخ في الأسواق آمنة وصحية 100%، وأن محصول البطيخ المصري يمتاز بجودة عالية، وظهوره في وقت مبكر يرجع إلى تبكير موعد زراعته.

 

مساحات البطيخ 
 

وأكد أن مساحات البطيخ المنزرعة هذا الموسم  تصل الي تبلغ  90 الف ألف فدان  تقريبا 
ويزرع في معظم أنحاء الجمهورية  واهم مناطق زراعته  المنيا و النوبارية ومطروح  والإسكندرية وأسوان و إنتاجنا  من البطيخ يتعدل مليون   طن سنويا، بمتوسط إنتاج يصل إلى 15 طن للفدان

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