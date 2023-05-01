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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

صدى البلد

أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ، أن البطيخ المصري آمن ولا توجد به أي مواد مسرطنة كما يدعي البعض ، لافتا أن البطيخ الذي تشعر بأنه فارغ القلب بعد فتح البطيخة هو  سليم صحياً ، وما يثار من شائعات إنه بطيخ مسرطن غير حقيقي وشائعات متكرره تصدر كل عام في هذا التوقيت لكثرة العرض والطلب من قبل المواطنين.

غير مستحب

 

وحذر أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الاثنين،من تكالب المواطنين علي شراء البطيخ في بداياته ،لأن الإقبال بشكل كبير على تناول البطيخ خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة غير مستحب ،مفسرا ذلك بأن معظم الإنتاج المبكر يحتوى على كميات أكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعية المكثفة، حيث يلجأ المزارع لذلك حتى يضمن سعراً مناسباً فى بداية الموسم، كما ينصح بالتخلص من البطيخ الذي تظهر فيه هذه الظاهرة بشكل “كبير” وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف ليس بسبب سلامة البطيخ لكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط،وهذا ما يؤكده خبراء الزراعة في الوقت الحالي.

 

وأوضح أبواللوز، أن بعض المزارعين وللأسف يستخدمون المركبات الكيماوية التى تحتوي على مادة السيتوكين التى يلجأ اليها المزارع أحيانا لتحجيم الثمرة ، كما أن بعض الأبحاث أثبتت على أن القلب الأجوف ليس له صله مباشرة بالنيتروجين أو الري ، ولكن يرتبط بشكل مباشر في وجود أحوال جوية معينة خلال التلقيح، الا أنه في الوقت نفسه لا ضرر ولا ضرار من تناول البطيخ الحالي حتي ولو كان ماسخ وليس له طعم إلا أنه لن يتسبب في أي ضرر للمواطنين.

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