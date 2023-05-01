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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

صدى البلد

تنتشر الفاكهة، وأهمها البطيخ، مع بداية دخول فصل الصيف، وتريد السيدات والمواطنون، معرفة علامات البطيخ الفاسد؛ إذ يعشق العديد تناوله، لكن البعض يقع في فخ شراء البطيخ الفاسد لعدم المعرفة الكافية بالعلامات التي تميزه، لذلك نقدم لكم علامات البطيخ الفاسد وفوائده، بحسب وزارة الصحة والسكان، وموقع «هيلث لاين الطبي».

 

فوائد البطيخ

وقبل معرفة علامات البطيخ الفاسد، نوضح فوائد البطيخ، إذ نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، فوائده الصحية، وهي كالتالي:

 

- يحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة خلال الطقس الحار.
 

- من فوائد البطيخ أنه غني بفيتاميني «سي وأ» المعززين لمناعة الجسم.

 

- يحتوي على الألياف الطبيعية الصحية.

 

علامات البطيخ الفاسد

- اللون الخارجي الصحي، هو لون البطيخ الأخضر الداكن أو المحفور عليه خطوط، اللون المصفر شديد الصفرة أو غير ذلك، يؤثر على جودة البطيخ.

 

- تشير الألوان الوردية أو الحمراء من الداخل إلى أن البطيخ صحيا وناضجا، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، فذلك من علامات البطيخ الفاسد.

 

- اللون الأسود المنتشر على البطيخ من علامات الفساد.

 

- يختلف لب البطيخ من الداخل من نوع إلى آخر، فالبطيخ الأصفر أو الصحراوي يتميز بلب أصفر أو برتقالي، والأحمر لب أسود.

 

- لا بد من التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج، إذ تشير طبقات بقع العفن أو البقع الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلف البطيخ، ومن علامات البطيخ الفاسد.

 

- من الممكن أن يكون من علامات فساد البطيخ العفن من اللون الأسود أو الأبيض أو أخضر.
 

- الملمس شديد الخشونة من علامات البطيخ الفاسد، فيجب الانتباه.

 

- لب البطيخ المرمل والجاف، عندما يفسد البطيخ، يبدأ اللب المقرمش في الذبلان، وربما أيضًا ينفصل البذر عن اللب.

 

- في بعض الحالات يتحول قوام البطيخ إلى لزج وطري، هذا من علامات فساد البطيخ أيضًا.

 

- أيضًا من علامات البطيخ الفاسد رائحة البطيخ فيجب أن تكون قابلة للأكل الصحي وطازجة.
 

- عند الشعور بأن له رائحة لاذعة أو نفاذة، معنى ذلك أنه فسد ويجب التخلص منه.

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