قبل المواجهة الإفريقية الحاسمة| الأهلي يتفوق تسويقيا وتاريخيا على الرجاء المغربي.. التفاصيل الكاملة

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي وخارجها، المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونادي الرجاء الرياضي المغربي، في إطار منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

وتأتي هذه المباراة بعد أداء متميز للفريقين في المرحلة السابقة من البطولة، حيث أحتل الأهلي المركز الثانى فى المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تصدر الرجاء مجموعته برصيد 16 نقطة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة، حيث يتمتع الفريقان بلاعبين مميزين وخبرة كبيرة في المنافسات القارية.

ويتطلع جمهور الأهلي إلى أداء مميز من اللاعبين الرئيسيين كـ كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمد الشناوي، فيما يأمل جمهور الرجاء في أن يقدم الفريق أداء قوياً ويستفيد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حمزة خابا ويسري بوزوق ومحمد المكازي.

ويعد الأهلي المرشح الأوفر حظاً للتأهل للدور نصف النهائي، ولكن فريق الرجاء لديه القدرة على الصعود بكل قوة وتحقيق الفوز.

وتتحدث التوقعات عن مباراة مثيرة وعصيبة على الفريقين، حيث سيحاول الأهلي تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتأمين التأهل، فيما سيحاول الرجاء الفوز بأي طريقة ممكنة لتحقيق الإنجاز والانتقال إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء أحد يومي 28 و29 من نفس الشهر.

وستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لإظهار مدى قوتهما وتقديم أداء مميز يرضي جماهيرهما العريضة، وتحقيق الفوز لتأمين الانتقال إلى المرحلة التالية من البطولة الأهم في القارة الإفريقية.

القيمة السوقية للأهلي والرجاء

من الناحية التسويقية، يأتى الرجاء فى المرتبة الخامسة إفريقيا حيث بلغت قيمه لاعبيه السوقية 15.30 مليون يورو، بينما احتل النادي الأهلي المرتبة الأولى حيث بلغت قيمته السوقية 29.55 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في ديسمبر الماضي في كأس السوبر الإفريقي، وقلب الأهلي تأخره بهدف نظيف إلى تعادل ثم فوز بركلات الترجيح ليعانق اللقب.

ولعب الأهلي مع الرجاء 9 مرات من قبل، 7 بينها كانت في تحديات إفريقية، ومواجهتين فقط في بطولات عربية.

وعن تاريخ المباريات، فاز الأهلي على الرجاء 5 مرات وفاز الرجاء مرتين، بينما كان التعادل بينهما فى مواجهة الفريقين مرتين.

وتعد المواجهة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث لعبا من قبل في نفس البطولة ولكن في مرحلة المجموعات، الأولى كانت في عام 1999 والثانية في 2002، وأخيرا في 2005.

وخلال المواجهات السابقة داخل دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي مرة واحدة، بينما فاز الرجاء مرتين، وحضر التعادل 3 مرات، وستكون مواجهة القاهرة القادمة هي السابعة بين الفريقين في دوري الأبطال.

الفوز الأكبر في مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي في نهائي بطولة الأندية العربية أبطال الدوري عام 1997، وفاز العملاق المصري بنتيجة (3-1).

وشهدت مواجهة 18 أكتوبر 2002 أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بين الأهلي والرجاء في القاهرة، وانتهت المباراة بالتعادل (3-3).