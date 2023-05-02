ماذا ينتظر الزمالك بعد الاعتذار عن مبارة السوبر؟.. رد حاسم من اتحاد الكرة

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الزمالك أرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة وأنه يعتذر للجماهير عن عدم المشاركة بمباراة السوبر أمام النادي الأهلي، مشددًا على أن الزمالك أرسل خطابه عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد.

وأوضح "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موضوع لاعب النادي الأهلي محمود كهربا له شقين، الشق الأول هو القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ليس له علاقة بأي عقوبة تخص لجان الانضباط والتظلمات، مشددًا على أن الدوري خاص برابطة الأندية والاتحاد المصري يتبعه لجان قضائية مستقلة وهذه اللجان تستقبل الشكاوى من الأندية وتحويلها للجنتي التظلمات والانضباط.

وأشار إلى أن هناك لائحة في حال اعتذار النادي عن المشاركة في بطولة السوبر، مشددًا على أن الزمالك من الممكن أن يتعرض لعقوبة عدم المشاركة بطولة السوبر المقبلة وغرامة مالية 500 ألف جنيه لاعتذاره عن مشاركة في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي.

وتابع: "القضاء الإداري غير مختص بالنظر في عدد من الأمور الرياضية الخاصة باتحاد الكرة"، مؤكدًا أنه لن يتم الإعلان عن مشاركة بيراميدز من عدمه في مباراة السوبر إلا بوجود مخاطبات رسمية من قبل اتحاد الكرة، منوهًا بأن المباراة ستقام في موعدها.