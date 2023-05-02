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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرة خير.. التحالف الوطني يبدأ تنفيذ مبادرة 600 ألف باب رزق

نهي طلعت
نهي طلعت

أكدت الدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يبدأ تنفيذ مبادرة 600 ألف باب رزق بالمحافظات، موضحة أن خطة 2023 تعتبر الخطة الثانية والعام الثاني لـ العمل الأهلي.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أنه بعد تجميع المبادرات فى الفترة الماضية، تبين أن هناك 600 ألف باب رزق، وفرصة مميزة لـ 600 ألف أسرة.

ولفتت إلى أن الشباب في الشارع يحتاجون العمل، وأنه بعد مبادرة كتف في كتف، لم يقبل أحد أن يكون مهمة التحالف توزيع الكراتين فقط.

وأوضحت أنه على الرغم من الإيمان بالأمن الغذائي، وتوفير مطالب المواطنين، ولكنهم يعملون على تحويل تلك الأسر من دائرة الاحتياجات لـ دائرة الإنتاج.

وأشارت إلى أن هناك 85 ألف مشروع من التحالف يكون بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك 15 ألف وظيفة لـ الشباب.

وأضحت أن هناك 500 ألف من المزارعين سيتم دعمهم، من أجل زيادة الإنتاج، وهناك مشروع مستهدف لتنمية الثروة الحيوانية، والزراعية.

 

التحالف الوطني الأهلى المحافظات القناة الأولى

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