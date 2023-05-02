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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الكرة: انسحاب الزمالك من مباراة السوبر ليس بسبب كهربا

الزمالك
الزمالك

انسحب فريق نادي الزمالك، من مباراة السوبر التى كان مقرر لها، يوم الجمعة المقبلة، أمام النادي الأهلي بـ دولة الإمارات، واجتمع اتحاد الكرة، وقرر ترشيح فريق بيراميدز، لـ يلعب المباراة، بدلا من الزمالك.

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اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بيراميدز سيلعب السوبر أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك، موضحا أن الأخير سيعاقب، وأن بيراميدز وافق على لعب المباراة، فى موعدها يوم الجمعة.

ولفت خلال مداخلة على الحدث اليوم، إلى أن هناك عقوبات على الزمالك، ومن الممكن أن يمنع من لعب السوبر لمدة عام أو عامين، موضحًا أنه يتوقع ذلك، ولكن القرار سيكون من قبل لجنة المسابقات.

 

 

كما أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر ليس بسبب محمود كهربا لاعب الأهلي، ولكن لعدم الالتزام بالقواعد والقوانين الرياضية.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن النادي الأهلي هو الذى أعلن الانسحاب من مباراة السوبر، فى 12 أبريل الماضي، حالة وقف كهربا.

ولفت إلى أن الأهلي ادخل نفسه طرف في الموضوع، وأن المشكلة في البداية لم تكن معه، وأن اتحاد الكرة ينفذ ما يقوله اتحاد الكرة وهذه مشكلة.

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القوانين وضعت لتنظيم العلاقات بين الجميع، وأنه منذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، بالوقف 12 مباراة، والزمالك أرسل خطاب بمعرفة موقف كهربا ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر.

وأضاف أن لجنة التظلمات قالت إنها لن تتخذ قرارا بشأن مشكلة محمود كهربا، قبل قرار مجلس الدولة، بشأن دعوى تظلم الأهلي.

 

ولفت إلى أن الجميع يريد تطبيق القانون واللوائح، والبعض الآن يوجه المشكلة، بأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يمنع اللاعبين من السفر للمشاركة في مباراة السوبر.

واختتم: “الموضوع كبير ولذلك تم الانسحاب”.

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