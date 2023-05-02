كنت خايفة من الشخصية.. منة فضالي: الناس في الشارع بينادوني نرجس

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدثت منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة:" الناس في الشارع بينادوني بـ "نرجس".

وقالت منة فضالي: "مبسوطة إن شخصية نرجس في جعفر العمدة حققت نجاحا كبيرا وعلمت مع الناس".

وأضافت منة فضالي: " كنت خايفة من الشخصية دي لأنني أول مرة أقدم دور كوميدي وكنت خايفة يكون دمي تقيل".

وتابعت منة فضالي: " المخرج محمد سامي ساعدني كثيرا في اتقان الشخصية والدور “، مضيفة:” الشخصية بعيدة عن الأدوار التي قدمتها سابقا".