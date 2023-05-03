وسط دوي صافرات الإنذار.. القبة الحديدية تتصدى لصواريخ من غزة

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بسماع أصوات تصدي القبة الحديدية لصواريخ تنطلق من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية باتجاه إسرائيل.

كما دوت صافرات الإنذار، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وذلك في بلدات كرميا ونتيف هعسارة وياد مردخاي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأفادت قناة “12” الإسرائيلية، التي تبث من سديروت، بمشاهدة صواريخ معادية في السماء خلال أحدث هجوم صاروخي.

ومنذ قليل، أعلنت إسرائيل بدء شن هجوم على غزة، ردًا على صواريخ انطلقت من القطاع.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق الضرر والدمار فيها وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي، بعدما أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، جرى خلاله تقييم الوضع وتقرر الرد على الهجمات الصاروخية.