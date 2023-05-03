مع صباح كل يوم جديد ، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم، ليعرفوا مواعيد الصلاة في اليوم والليلة ، وكل وقت للصلوات المفروضة، يتقربون فيها إلى خالقهم عزوجل، وفي هذا الإطار، نقدم لكل مسلم خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 5 - 2023.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 5 - 2023
القاهرة
الفجر: 4:35 ص
الشروق: 6:10 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:34 م
العشاء: 8:59 م
الأسكندرية
الفجر: 4:36 ص
الشروق: 6:14 ص
الظهر: 12:57 م
العصر: 4:36 م
المغرب: 7:41 م
العشاء: 9:7 م
طنطــا
الفجر: 4:34 ص
الشروق: 6:10 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:31 م
المغرب: 7:36 م
العشاء: 9:2 م
المنصورة
الفجر: 4:31 ص
الشروق: 6:8 ص
الظهر: 12:51 م
العصر: 4:30 م
المغرب: 7:35 م
العشاء: 9:1 م
الزقـازيق
الفجر: 4:32 ص
الشروق: 6:8 ص
الظهر: 12:51 م
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:34 م
العشاء: 8:59 م
أسيــوط
الفجر: 4:43 ص
الشروق: 6:15 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:24 م
المغرب: 7:30 م
العشاء: 8:51 م
سـوهاج
الفجر: 4:43 ص
الشروق: 6:14 ص
الظهر: 12:50 م
العصر: 4:21 م
المغرب: 7:27 م
العشاء: 8:48 م
بنى سويف
الفجر : 4:38 ص
الشروق: 6:12 ص
الظهر: 12:52 م
العصر: 4:28 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 8:57 م
المنـيـا
الفجر: 4:42 ص
الشروق: 6:15 ص
الظهر: 12:54 م
العصر: 4:27 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 8:55 م
قـــنا
الفجر: 4:40 ص
الشروق: 6:10 ص
الظهر: 12:46 م
العصر: 4:16 م
المغرب: 7:22 م
العشاء: 8:43 م
أســوان
الفجر : 4:44 ص
الشروق: 6:13 ص
الظهر: 12:45 م
العصر: 4:11 م
المغرب: 7:18 م
العشاء: 8:37 م
الغردقـة
الفجر : 4:32 ص
الشروق: 6:4 ص
الظهر: 12:41 م
العصر: 4:13 م
المغرب: 7:19 م
العشاء: 8:41 م
دمياط
الفجر : 4:29 ص
الشروق: 6:6 ص
الظهر: 12:50 م
العصر: 4:29 م
المغرب: 7:33 م
العشاء: 9:0 م
نويـبع
الفجر: 4:24 ص
الشروق: 5:58 ص
الظهر: 12:38 م
العصر: 4:13 م
المغرب: 7:19 م
العشاء: 8:42 م
حلايــب
الفجر: 4:33 ص
الشروق: 6:0 ص
الظهر: 12:30 م
العصر: 3:53 م
المغرب: 7:1 م
العشاء: 8:18 م
شرم الشيخ
الفجر: 4:29 ص
الشروق: 6:1 ص
الظهر: 12:40 م
العصر: 4:13 م
المغرب: 7:18 م
العشاء: 8:41