مع صباح كل يوم جديد ، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم، ليعرفوا مواعيد الصلاة في اليوم والليلة ، وكل وقت للصلوات المفروضة، يتقربون فيها إلى خالقهم عزوجل، وفي هذا الإطار، نقدم لكل مسلم خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 5 - 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 5 - 2023

القاهرة



الفجر: 4:35 ص

الشروق: 6:10 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:34 م

العشاء: 8:59 م

الأسكندرية

الفجر: 4:36 ص

الشروق: 6:14 ص

الظهر: 12:57 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:41 م

العشاء: 9:7 م

طنطــا

الفجر: 4:34 ص

الشروق: 6:10 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:31 م

المغرب: 7:36 م

العشاء: 9:2 م

المنصورة

الفجر: 4:31 ص

الشروق: 6:8 ص

الظهر: 12:51 م

العصر: 4:30 م

المغرب: 7:35 م

العشاء: 9:1 م

الزقـازيق

الفجر: 4:32 ص

الشروق: 6:8 ص

الظهر: 12:51 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:34 م

العشاء: 8:59 م

أسيــوط

الفجر: 4:43 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:24 م

المغرب: 7:30 م

العشاء: 8:51 م



سـوهاج

الفجر: 4:43 ص

الشروق: 6:14 ص

الظهر: 12:50 م

العصر: 4:21 م

المغرب: 7:27 م

العشاء: 8:48 م

بنى سويف

الفجر : 4:38 ص

الشروق: 6:12 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:57 م

المنـيـا

الفجر: 4:42 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:54 م

العصر: 4:27 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:55 م

قـــنا

الفجر: 4:40 ص

الشروق: 6:10 ص

الظهر: 12:46 م

العصر: 4:16 م

المغرب: 7:22 م

العشاء: 8:43 م

أســوان

الفجر : 4:44 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:45 م

العصر: 4:11 م

المغرب: 7:18 م

العشاء: 8:37 م



الغردقـة

الفجر : 4:32 ص

الشروق: 6:4 ص

الظهر: 12:41 م

العصر: 4:13 م

المغرب: 7:19 م

العشاء: 8:41 م

دمياط

الفجر : 4:29 ص

الشروق: 6:6 ص

الظهر: 12:50 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 9:0 م

نويـبع

الفجر: 4:24 ص

الشروق: 5:58 ص

الظهر: 12:38 م

العصر: 4:13 م

المغرب: 7:19 م

العشاء: 8:42 م

حلايــب

الفجر: 4:33 ص

الشروق: 6:0 ص

الظهر: 12:30 م

العصر: 3:53 م

المغرب: 7:1 م

العشاء: 8:18 م

شرم الشيخ

الفجر: 4:29 ص

الشروق: 6:1 ص

الظهر: 12:40 م

العصر: 4:13 م

المغرب: 7:18 م

العشاء: 8:41