وائل عبدالعزيز يرد على هجوم متابعيه: كلامكوا جرحني.. ومصطفى درويش دا أخويا وحبيبي

علّق الفنان وائل عبد العزيز علي انتشار تعليقه للفنان الراحل مصطفي درويش بقوله “صلّي” عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وكتب وائل عبد العزيز:"أنا لسه واصلني حالًا من بعض المعارف إن البوست ده منتشر وفي ناس حست بشيء مختلف تجاه كلمة «صلي» ومتضايقين منها وفي لوم عليّ كبير مش فاهم سببه الصراحة".



وأكمل الفنان "أنا قسمًا بآيات الله نمت 10 بليل وصحيت علي الفجر أصلي صليت وفتحت موبايلي قولت أبص شويه فيه قبل ما أنزل لقيت بوست مصطفي ومن غير تردّد لقيت نفسي بقول له صلي لأني أنا الفترة اللي فاتت فعلا قبل رمضان كان نفس الأرق اللي كان عند الله يرحمه مصطفي وفعلا متعالجتش منه غير بالصلاة وخصوصا آخر سجدة والتطويل فيها وبحس إني برمي كل الطاقة السلبية علي سجادة الصلاة".

وأضاف:" عشان كده هي الكلمة الوحيدة اللي جت في دماغي حتي تلاقوني مرغتش كتير وكان ردي بكلمة واحدة جرب تصلي يمكن تنام .. فعلا كلامكوا جرحني جدًا لأن مصطفي أخويا وحبيبي وربنا وحده يعلم أنا كنت بحب له الخير إزاي .. عمومًا ربنا يرحمه ويغفر له ويهديكم ويهدي كل المسلمين أجمعين وشكرًا".

ويذكر أنه قد علق الفنان وائل عبد العزيز في أحد التعليقات للفنان مصطفي درويش في تغريدته الأخيرة عبر "فيسبوك" ، وكتب :"صلي" في أخر حوار له.

ورد الفنان مصطفي درويش:"بصلي من زمان الحمدلله".

وكان قد أعلن الفنان مصطفي درويش في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".