عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع عبد الهادي راضي ليلاً.. صور

رصف شارع عبدالهادي
رصف شارع عبدالهادي راضي

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بدء أعمال رصف شارع عبد الهادي راضي «الإستاد»، ضمن خطة تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.

كفر الشيخ.. صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس وزيادة الفصول في بيلا

محافظ كفر الشيخ: 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية لصالح المواطن

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن شارع عبد الهادي راضي، الذي يُطلق عليه شارع الإستاد، هو الشارع الرئيسي للمحافظة الرابط بداية من دوران النصر والمتجه للاستاد ومنه إلى موقف كفر الشيخ العمومي.


جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ، وخضراوي محمد، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس بهجت البنا، مدير التنسيق الحضارى ومتابعة إدارة المشروعات بالمحافظة.

FB_IMG_1683068585241
FB_IMG_1683068585241
FB_IMG_1683068582650
FB_IMG_1683068582650
FB_IMG_1683068580093
FB_IMG_1683068580093
FB_IMG_1683068576519
FB_IMG_1683068576519
FB_IMG_1683068574210
FB_IMG_1683068574210
FB_IMG_1683068571505
FB_IMG_1683068571505
FB_IMG_1683068569048
FB_IMG_1683068569048
FB_IMG_1683068566625
FB_IMG_1683068566625
FB_IMG_1683068564451
FB_IMG_1683068564451
إدارة المشروعات الشوارع والميادين الشارع الرئيسي اللواء جمال نورالدين المشروعات الميادين الرئيسية الشوارع تجميل الشوارع والميادين تطوير وتجميل الشوارع حي شرق كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة رئيس مركز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس وزيادة الفصول في بيلا

إصابة طفلة بحروق و3 شباب في حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

ندوة بعنوان «أثر العبادات في تحسين السلوكيات والأخلاق» بجامعة كفر الشيخ.. صور

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل بكفر الشيخ

شباب كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية عن القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع.. صور

محافظ كفر الشيخ: 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية لصالح المواطن

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاءات مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي

خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه

ترشيحاتنا

أوكرانيا ضامن الأمن الغذائي العالمي.. روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي

مشاركة بيراميدز.. رد فعل كولر بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك

نجم الأهلي السابق يكشف الأوراق الرابحة للأحمر أمام بيراميدز في السوبر

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب الكرش .. 7 معلومات لا يعرفها الكثيرون

خناقة كبيرة عليهما.. حكاية ضحك بنتين في جنازة مصطفى درويش

الإفراط في تناول الشاي يصيبك بأمراض خطيرة

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ