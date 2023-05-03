محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع عبد الهادي راضي ليلاً.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بدء أعمال رصف شارع عبد الهادي راضي «الإستاد»، ضمن خطة تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن شارع عبد الهادي راضي، الذي يُطلق عليه شارع الإستاد، هو الشارع الرئيسي للمحافظة الرابط بداية من دوران النصر والمتجه للاستاد ومنه إلى موقف كفر الشيخ العمومي.
جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ، وخضراوي محمد، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس بهجت البنا، مدير التنسيق الحضارى ومتابعة إدارة المشروعات بالمحافظة.