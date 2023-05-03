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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس وزيادة الفصول في بيلا

مدارس جديدة في بيلا
مدارس جديدة في بيلا

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، الانتهاء من صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس منهم  3 مدارس جديدة تدخل الخدمة العام الدراسي القادم (2023-2024) بنطاق قري مركز بيلا، للمساهمة فى زيادة عدد الفصول وتخفيض كثافة الطلاب بما يساهم فى تحسين جودة التعليم وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد إسماعيل، مدير إدارة بيلا التعليمية.

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وأضاف رئيس مدينة بيلا، قامت هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بإشراف أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بقطاع بيلا،  بالانتهاء من تنفيذ صيانة شاملة لمدرسة نيل للتعليم الأساسي، ومدرسة خاطر للتعليم الأساسي، وتوسعة ورفع كفاءة مدرستي الكراكات الإبتدائية والحوة الإبتدائية من خلال إضافة 18 فصل جديد بهما لاستيعاب الطلاب والطالبات، وجاري استلام مدرستي الحرية الإبتدائية بإبشان ودرويش للتعليم الأساسي خلال أيام بعد إجراء الصيانة الشاملة لهما.

وأشار رئيس المدينة إلي أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 مدارس جديدة «إنشاء جديد» بكافة الأثاث اللازم من «ديسكات، معامل، مكاتب هيئة أعضاء التدريس والإداريين، السبورات» وهم مدرسة الدمايرة للتعليم الأساسي والشهيد المنسي للتعليم الأساسي بناحية الربعمائة بقرية روس الفرخ ومدرسة الحوة الثانوية، تمهيداً لافتتاحهم العام الدراسي القادم، لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية.

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