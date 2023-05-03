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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

صدى البلد

علّق إمام عاشور، نجم نادي ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، على أنباء مفاوضاته مع الأهلي، للانضمام إلى الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

وقال أحمد الهواري في تصريحات عبر برنامج مع شوبير: “تواصلت مع إمام عاشور واللاعب قال لي إنه متضايق؛ لأن الناس رابطة وجوده في مصر بانضمامه إلى الأهلي”.

وتابع: “إمام عاشور لا يحدث تفاوض رسمي بينه وبين الأهلي، إمام عاشور لم يعرض العودة إلى الزمالك، رغبته الأولى هي استكمال رحلته الاحترافية".

عودة إمام عاشور

واختتم: “إمام عاشور لا يرغب في العودة إلى الدوري المصري، وغاضب من التقارير وأنه حديث للسوشيال ميديا”.

يُذكر أن ميتيلاند الدنماركي قد أعلن مؤخرًا انتهاء موسم إمام عاشور مع الفريق بسبب الإصابة وعودته إلى مصر للعلاج.

امام عاشور الأهلى الزمالك ميتيلاند الدنماركي الدوري المصري

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