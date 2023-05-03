لهجة غير مقبولة.. نجم الزمالك يؤيد انسحابه من السوبر المصري أمام الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك، أن قرار اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري، قرار صائب تمامًا، ومن أفضل قرارات الإدارة الحالية، مشيرًا إلى أن النادي سيجني ثمار هذا القرار مستقبلًا.

وقال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إدارة الزمالك تريد الحصول على حقوق النادي، من اتحاد الكرة واللجان المختلفة، وانا معترض على قرار لجنة التظلمات على تعليق عقوبة كهربا، عكس ما حدث مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق".

وأضاف: "خطاب اتحاد الكرة لنادي الزمالك غير مقبول، وبلهجة غير مقبولة، تم ارسال خطاب الساعة 2 ظهرًا، ومطلوب الرد قبل الساعة الثالثة، والأهلي سبق وهدد بالانسحاب من البطولة في حالة عدم مشاركة كهربا ولم يخرج احد للاعتراض".

عبدالملك: القانون لا يطبق بالعدل بين الأندية

وأكمل: "القانون في مصر لا يطبق على عناصر المنظومة الرياضية بالعدل، ولا أعرف لماذا لم تقم لجنة التظلمات بمناقشة القضايا المطروحة عليها".

وواصل: "لو مكان مدرب ولاعبي الزمالك، بالتأكيد كنت أتمنى لعب مواجهة السوبر المحلي، وسط الجماهير الكبيرة في الإمارات، كانت فرصة جيدة وإمكانية تحقيق بطولة".

وأردف: "كهربا سيتم إيقافه من جانب لجنة الانضباط، عندما يتم ايقافه من الفيفا، وسبق وأخطئ في النادي الأهلي وتشاجر مع محمد الشناوي ولم تتم معاقبته رغم الإعلان عن ذلك إعلاميا".

واستطرد: "هناك التفاف كبير وتأييد كامل لقرار الانسحاب من كأس السوبر أمام الأهلي بسبب عدم فرض عقوبات ضد كهربا".