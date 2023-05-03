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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

صدى البلد

اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية أمام جهات التحقيق لحيازتة أموال" نقد أجنبي"،  وتحويلها من وإلي خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

ويرصد صدى البلد في السطور التالية، كيف أسقطت الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المتهم الأول في واقعة تهريب أموال وحيازة مبالغ مالية بغرض تهريبها الي خارج البلاد.

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سوري الجنسية

 

البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط  المتحرى عنه سامر م، " سورى الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول ، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلي خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافه المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محموله حواسب آليه، شرائح الهواتف الداله علي مباشرته النشاط الإجرامي وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الداله على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المنحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة علي ذمته المالية متي تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازة جريمه يعاقب عليها قانونا علي أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً .

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وانتقلت قوة من أفراد الشرطة الي مسكن المتحري عنه الكائن فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم و بضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعي / سامر م، سوري الجنسية  مالك شرکتين ونشاطهما [ تصنيع وتلوين الأقمشة ) وبالتفتيش تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية وبجردها لاحقاً أمام المتهم تبين أنها عبارة عن ۲۱,۰۰۰ واحد وعشرون ألف جنيه مصري - ۷۸۳۰ سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون دولار أمريكي - ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى ) كما تم ضبط هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.

وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطة والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملاءه.

وكانت، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع، من ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

و أكدت التحريات قيام كل من :  سامر م، سورى الجنسية  صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول - القاهرة، و  عماد ا ، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و  إبراهيم ع،  رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي  فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و  خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج . و   محمد ر،  حاصل على ليسانس اصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

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