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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انطلاق أول الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمشاركة 24 إفريقيا

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بخصوص إنطلاق أول الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية للمتدربين الأفارقة تحت مظلة مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.

وصرح الدكتور سويلم أن مركز التدريب الاقليمي للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة ٢٤ متدرباً أفريقياً تم ترشيحهم من خلال سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW من دول (الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين – الكاميرون – جامبيا - زامبيا) ، بالإضافة لـ ٥٠ متدربا من مصر من وزارات (الرى والبيئة والإسكان والكهرباء ، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وجامعة تورين الإيطالية ، وذلك إعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع .

وأوضح الدكتور سويلم أن عقد هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار سعى مصر لدعم الدول الافريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الافارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

وأضاف أن مركز التدريب الاقليمي للموارد المائية أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe ، بالشكل الذى يُسهم في رفع قدرات العاملين بالدول الإفريقية في مجال إدارة المياه والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .

كما أوضح أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وتعمل الوزارة بشكل دائم على تنمية القدرات المؤسسية واللوجيستية للمركز وتحسين جودة التدريب به من خلال دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية .

هذا ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من إكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا) ، حيث يتم عقد حوالى (٢٣٥) دورة تدريبية بمشاركة حوالى (٥٥٠٠) متدرب سنوياً ، بالإضافة لحوالي (٦) دورات تدريبية بمشاركة (١٥٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً  ، ويقوم بتقديم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، كما يوفر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين .

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