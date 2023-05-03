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هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

أبرز المعلومات عن
أبرز المعلومات عن متحور أركتوروس الجديد  

ظهر متحور جديد من متحورات فيروس كورونا شديد الخطورة واطلق عليه متحور أركتوروس Arcturus؛ حيث أنه من المتحورات التي تتفشى وتنتشر بشكل سريع.

 

أبرز المعلومات عن متحور أركتوروس الجديد

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن متحور أركتوروس وربما يكون أشد عدوى بمقدار 1.2 مرة من متحور «كراكن»، وهي أحد متحورات «كوفيد-19»؛ حيث أنه ينذر بعودة إرتداء الكمامات مرة أخرى، مما أثار الذعر والقلق بين المواطنين.

 

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 وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد اسم أركتوروس، كما أنه يعرف باسم XBB.1.16، وذلك لأنه من السلالة الفرعية لمتحور «أوميكرون».

 

وصرحت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور أركتوروس في شهر يناير الماضي، ومنذ 22 مارس خضع للمراقبة من قبل المنظمة.

 

وأكد الخبراء، إن متحور أركتوروس له علامات جديدة تجعله مختلف وواضح أكثر من السلالات الأخرى، وهو أنه ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

 

و حذر مسؤولو الصحة من ظهور أعراض جديدة لمتحور أركتوروس، بخلاف السلالات السابقة، وهي أن طفرة السلالة تجعلها شديدة القابلية للأنتقال.

 

ويقول الدكتور ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل، إنّ عدوى متحور أركتوروس الجديدة تميل إلى التسبب بأعراض الحمى أكثر من بعض السلالات الأخرى السابقة، بالإضافة إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة خاصة في الأطفال.

 

أبرز المعلومات عن متحور أركتوروس الجديد

 

وحذر مسؤولو إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، أن الشعور بحكة العين المصحوبة بالدموع والاحمرار قد تكون علامة على الإصابة بعدوى أركتوروس الجديدة، لذا يجب الإنتباه وعدم الخلط بين هذه الأعراض وأعراض حساسية حبوب اللقاح أو الحساسية الموسمية.

 

وعلق الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن أعراض الإصابة بـ متحور أركتوروس الجديد، لا تختلف كثيرًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي ارتفاع درجة الحرارة والسعال.

 

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الفرق بين أعرض المتحور أركتوروس والمتحور السابق أوميكرون وتشمل ما يلي :

- ارتفاع في درجة الحرارة

- السعال

- التهاب الملتحمة «المثير للحكة» أو العين الوردية

 

 أما بالنسبة لأعراض متحور أوميكرون، فله أعراض شبيهة بما يظهر على الإنسان عندما يصاب بنزلات برد، وفقا لهيئة الصحة العمومية في بريطانيا، وتشمل :

- إرتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بنوع من الارتجاف

- سعال متواصل

- تغير في حاستي الشم والتذوق

- الشعور بالتعب

- حكة في الجسم

- صداع

- التهاب في الحلق

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