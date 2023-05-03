ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

يشهد الطقس خلال الفترة الحالية، تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، إذ تميل الأجواء خلال الساعات الأولى من الصباح، والمتأخرة من الليل، إلى الطقس البارد، كما تسيطر الأجواء الساخنة خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة،وهو ما يسبب للبعض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لا سيما أصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة.

من جانبها قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 3 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد بدأت شتهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية الصحراوية مرتفعة الحرارة بشكل كبير، كما أننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

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وكشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن بعض النصائح الضرورية التي لابد من مراعاتها خلال التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

نصائح للوقاية من الأمراض خلال التقلبات الجوية

ازاي نحمي انفسنا من نزلات البرد ؟ | نصائح هامة

وكتب الناظر في منشور له غبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" خرائط الطقس العالمية تشير ان درجات الحرارة ١٦ و١٨ انتهت خلاص باذن الله وحتى الاسابيع القادمة لما تنخفض الحرارة تكون حوالين ٢٤ تقريبا."



تابع:"بفكركم إننا لازم ناخد بالنا كويس الاسابيع القادمة ونحافظ علي صحتنا بالاكل الصحي وكثرة شرب الماء واختيار الملابس المناسبة والحذر من الرياح المتربة خاصة من يعانون من الحساسية لان مثل هذا التقلبات لها تاثير سالب علي جهازنا المناعي وكل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وامان."