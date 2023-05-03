خبير ازياء يكشف أحدث موضة في ألوان صيف 2023

تسعى الفتيات للبحث عن أبرز القطع والإطلالات التى تنتشر فى صيف 2023، للتألق فى الخروجات والمصايف ، وترغب كل فتاة في ارتداء الملابس التي تناسب أحدث صيحات الموضة العالمية، لهذا السبب تبحث الكثير من الفتيات في هذا الوقت من العام خاصة مع اقتراب فصل الصيف، عن الأزياء التي تتصدر موضة صيف 2023، وقدمت دور عرض الأزياء العالمية، مجموعة من أبرز اتجاهات الموضة في صيف 2023، والتي كان يغلب عليها الألوان المبهجة المفعمة بالحيوية، وسيطرت عليها أيضًا الأجواء الربيعيةوخلال السطور التالية سوف نقدم احدث موضة ملابس صيف 2023، والتي سيطر عليها الألوان المبهجة .



اكد الاستايسلت وخبير الازياء والموضه هاني فاروق ان موضة الوان هذا الصيف مختلفة عن الاعوام السابقة ومن ضمن موضة هذا العام :-

الأخضر الليموني

ظهر اللون الأخضر الليموني على ساحة أزياء صيف 2023، حيث يمنح إطلالة مميزه وجريئة، كما أنه من الألوان التي تمنح إشراقة مختلفة ومميزة.

يعد اللون الأخضر الليموني هو الأبرز في هذا العام ، لذلك سوف يكون بين الوان الصيف في العام الجديد 2023.

يعتبر اللون الأخضر الليموني من بين أهم ألوان الصيف والربيع، كما ظهر به عارضات الأزياء على مستوى العالم من خلال كثير من الموديلات المتنوعة ما بين الفساتين والعباءات والأحذية.

ويضفى اللون الأصفر الليمونى على مرتديته طابع مبهج يحص على التفاؤل والإقبال على الحياة والظهور فى صورة جذابة ، ويتميز الأصفر بسهولة تنسيقه، ويتناسب مع الأزرق بلون الجينز والكريمى والرمادى، للحصول على إطلالة هادئة.

اللون البرتقالي

أحد أهم ألوان الموضة لصيف عام 2023 ظهرت درجات اللون البرتقالي المتعددة وأصبحت تكتسح دور الأزياء العالمية سواء الفساتين أو البدل أو الحقائب أو حتى الأحذية كما ظهر أيضًا في الحجاب، فهو من الألوان ذات الظل المتوهج والإطلالة الجريئة والتي تجعله من أفضل الألوان التي تناسب جميع درجات البشرة سواء البيضاء أو حتى السمراء، هذا إلى جانب ظهور درجات للون البرتقالي ضمن موضة هذا العام الجديد.

اللون الأصفر

يعتبر واحدا من أهم الألوان الرائدة التي تسيطر على موضة ألوان الصيف لهذا العام، كما أنه يظهر بقوة بكل تدرجاته ، ويعد الأصفر من الألوان الزاهية التي تشير بقوة إلى فصل الربيع والصيف بوجه خاص، كما أنه يمثل الضوء والدفء،

ورغم أنه قد جرى استبعاده من قبل دور الموضة والأزياء العالمية منذ عدة سنوات، إلا أنه سيكون أبرز ألوان هذا الصيف، وسيكون أقوى اتجاه في عالم الأزياء والموضة.

اللون البنفسجي

أصبحت التصميمات التي تحمل درجات اللون البنفسجي تصميمات ذات بهجة خاصة، وقد برزت بقوة بين موضة الوان الصيف لعام 2023 فأصبحت من أهمها وأكثرها أناقة وتميز، سواء البنفسجي الفاتح أو الغامق فهو من أروع الألوان التي تعشقها الفتيات، وأطلت علينا عارضات الأزياء العالميات بإطلالة بنفسجية مميزة للغاية.

اللون الأخضر الغامق

يعتبر الأخضر من بين الألوان الأكثر أناقةً وسحراً على الإطلاق لإطلالاتكِ الصيفية 2023 هو من أهم ألوان الطبيعة الساحرة وبالتالي ترغب الكثير من الفتيات في اختيار موديلات من هذا اللون حتى تطل بها في فصل الصيف، كما أنه ظهر بقوة في هذا العام وسيطر على عروض الأزياء أيضاً ، كما برزت تنسيقات كثيرة منه لتناسب جميع المناسبات من خلال درجات مختلفة، بتصاميم عصرية، كلاسيكية، كاجوال..

رغم أنه جذاب يعكس الإطلالة الهادئة ذات التأثير الرائع كما يمكنك الإطلالة بالأخضر بمفرده أو يمكنك الإطلالة بالأخضر مع دمج ألوان أخرى معه مثل البيج والفساتين أو البلوزات وغيرها.

اللون الوردي

يتصدر الوردي أبرز ألوان الصيف 2023 والتى يمكن تنسيقها بسهولة مع اللون الابيض، يمكن اعتماد البدلة البينك مع بلوزة بيج أنيقة أو بلوزة حريرية ، فهو مناسب للجميع ويمنحك إطلالة رائعة ، ويتميز اللون الوردي بتعدد درجاته التي يمكنك الاختيار من بينها بداية من اللون الوردي الفاتح إلى درجة الفوشيا الجذابة.