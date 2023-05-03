لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

في العصور السابقة، كانت ربة المنزل والطهاة يقمن بإعداد الطعام فى أواني من الحديد أو النحاس لتعطي مذاقا جيدا للطعام، وتوجد فوائد لشرب الماء فى وعاء نحاس، كما أن تناول الطعام المطبوخ في مقلاة حديد مفيد حتى اليوم ، إذا كان الخضار مصنوع في مقلاة حديد في منزلك ، فأنت بحاجة إلى معرفة أنه لا ينبغي طهي جميع أنواع الخضار فيه في الواقع ، هناك بعض الأشياء التي قد تكون سامة عند طهيها في مقلاة حديدية ويمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا لصحتك .

خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية

ووفقا لما نشره موقع هيلثي فقد يؤدي تناول الطعام المطبوخ في أواني الحديد إلى تعريضك لخطر الإصابة بحالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية، حيث يمتص جسمك الحديد بكميات زائدة، نتيجة لذلك، تتراكم كمية زائدة من الحديد في الكبد والبنكرياس والقلب، مما قد يجعلك معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكبد وأمراض القلب والسكري.

السمك

ويقوم معظم الأشخاص بطهي الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى في المقالي الحديدية، لكن الخبراء يقترحون أنه من الأفضل تجنب طهي الأسماك أو قليها في مقلاة حديدية لأن الأسماك قد تلتصق بقاع المقلاة وتفسد قوامها. ويرجع ذلك إلى قوام السمك اللزج الذي يميل إلى الالتصاق حتى بعد إضافة الزيت والزبدة.



طبق الليمون

إذا كنت تفكر في عمل أي طبق من الليمون أو المخلل في مقلاة حديدية ، فعليك تجنب ذلك. وذلك لأن الطبيعة الحمضية لعصير الليمون يمكن أن تتفاعل مع الحديد وتضيف طعمًا معدنيًا للطعام ، فضلاً عن التسبب في العديد من مشاكل المعدة.

طبق جميل

لا يجب طهي الحلوى أو غيرها من الأطباق الحلوة في مقلاة حديدية. إن صنع أي حلوى في كاداي أو مقلاة من الحديد يضفي طعمًا ونكهة معدنية على الطبق ، مما قد يفسد مذاقك الحلو. وبالتالي ، من الأفضل طهي هذه الحلويات في كاداي أو فرن من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الأطعمة الحمضية

يحتوي عصير الطماطم على حامض الستريك ويمكن أن يتفاعل مع الحديد. هذا يمكن أن يغير طعم وملمس الطعام. وبالتالي ، فمن الأفضل تجنب الطهي في kadhai الحديد لتجنب المذاق المعدني والتفاعلات الكيميائية.

بيض

لا ينصح بطهي البيض في أواني حديدية ، حيث يمكن أن يتفاعل الحديد مع الكبريت الموجود في بياض البيض ، فيتحول لونه إلى اللون البني ويفسد نكهته. يمكن أن يتسبب هذا التفاعل في تلطيخ الحديد والصدأ ، مما يصعب إزالته.

المعكرونة

هل تساءلت يومًا لماذا تلتصق المعكرونة أو النودلز بمقلاة الحديد الزهر على الرغم من بذل قصارى جهدك؟ النودلز والمعكرونة كلاهما مصنوع من الدقيق ، والذي يميل إلى الالتصاق بالمقلاة ويترك طعمًا معدنيًا. هذا لا يفسد قوام الطعام فحسب ، بل له أيضًا تأثير سيء على مذاقه وصحته. بصرف النظر عن ذلك ، يجب ألا تصنع أشياء مثل الأرز والأرز المقلي والبيتزا فيه.