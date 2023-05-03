عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

أحترس قبل أن تفعلها
أحترس قبل أن تفعلها لا تضع هذه الأشياء فى مقلاة حديد تصيبك ب

في العصور السابقة، كانت ربة المنزل والطهاة يقمن بإعداد الطعام فى أواني من الحديد أو النحاس لتعطي مذاقا جيدا للطعام، وتوجد فوائد لشرب الماء فى وعاء نحاس، كما أن تناول الطعام المطبوخ في مقلاة حديد مفيد حتى اليوم ، إذا كان الخضار مصنوع في مقلاة حديد في منزلك ، فأنت بحاجة إلى معرفة أنه لا ينبغي طهي جميع أنواع الخضار فيه في الواقع ، هناك بعض الأشياء التي قد تكون سامة عند طهيها في مقلاة حديدية ويمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا لصحتك .

ألذ أكلة مع السمك .. طريقة عمل الصيادية للشيف شربيني

طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية

خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية

ووفقا لما نشره موقع هيلثي فقد يؤدي تناول الطعام المطبوخ في أواني الحديد إلى تعريضك لخطر الإصابة بحالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية، حيث يمتص جسمك الحديد بكميات زائدة، نتيجة لذلك، تتراكم كمية زائدة من الحديد في الكبد والبنكرياس والقلب، مما قد يجعلك معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكبد وأمراض القلب والسكري.

السمك

سمكة

ويقوم معظم الأشخاص بطهي الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى في المقالي الحديدية، لكن الخبراء يقترحون أنه من الأفضل تجنب طهي الأسماك أو قليها في مقلاة حديدية لأن الأسماك قد تلتصق بقاع المقلاة وتفسد قوامها. ويرجع ذلك إلى قوام السمك اللزج الذي يميل إلى الالتصاق حتى بعد إضافة الزيت والزبدة.
 

طبق الليمون

طبق الليمون

إذا كنت تفكر في عمل أي طبق من الليمون أو المخلل في مقلاة حديدية ، فعليك تجنب ذلك. وذلك لأن الطبيعة الحمضية لعصير الليمون يمكن أن تتفاعل مع الحديد وتضيف طعمًا معدنيًا للطعام ، فضلاً عن التسبب في العديد من مشاكل المعدة.

طبق جميل

طبق جميل

لا يجب طهي الحلوى أو غيرها من الأطباق الحلوة في مقلاة حديدية. إن صنع أي حلوى في كاداي أو مقلاة من الحديد يضفي طعمًا ونكهة معدنية على الطبق ، مما قد يفسد مذاقك الحلو. وبالتالي ، من الأفضل طهي هذه الحلويات في كاداي أو فرن من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية

يحتوي عصير الطماطم على حامض الستريك ويمكن أن يتفاعل مع الحديد. هذا يمكن أن يغير طعم وملمس الطعام. وبالتالي ، فمن الأفضل تجنب الطهي في kadhai الحديد لتجنب المذاق المعدني والتفاعلات الكيميائية.

بيض

بيض

لا ينصح بطهي البيض في أواني حديدية ، حيث يمكن أن يتفاعل الحديد مع الكبريت الموجود في بياض البيض ، فيتحول لونه إلى اللون البني ويفسد نكهته. يمكن أن يتسبب هذا التفاعل في تلطيخ الحديد والصدأ ، مما يصعب إزالته.

المعكرونة

المعكرونة أو المعكرونة

هل تساءلت يومًا لماذا تلتصق المعكرونة أو النودلز بمقلاة الحديد الزهر على الرغم من بذل قصارى جهدك؟ النودلز والمعكرونة كلاهما مصنوع من الدقيق ، والذي يميل إلى الالتصاق بالمقلاة ويترك طعمًا معدنيًا. هذا لا يفسد قوام الطعام فحسب ، بل له أيضًا تأثير سيء على مذاقه وصحته. بصرف النظر عن ذلك ، يجب ألا تصنع أشياء مثل الأرز والأرز المقلي والبيتزا فيه.

إعداد الطعام البحرية الأصبغة الدموية السكري حتى اليوم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

موضوعات متعلقة

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب .. 8 مكافآت إلهية للصائمين

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ