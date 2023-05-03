تعد أكلة كباب الحلة بالصلصة والخضار من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق شهي مقارنة بأطباق اللحوم وأنواع الكباب الأخرى.



طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني..



مقادير كباب الحلة بالصلصة:

لحم مكعبات بصل

ثوم

كرفس

بطاطس

بسلة

جزر

كرات

فلفل حار

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

سمنة

تقطيع كباب الحلة



طريقة عمل كباب الحلة بالصلصة والخضار

* ضعي البصل المقطع في الحلة مع السمن وشوحيها مع مكعب مرقة وضعي عليها ورق اللورا والحبهان واضيفي الثوم المفروم ثم مكعبات اللحمة

*أضيفي الجزر المكعبات والكرات والكرفس والثوم المفروم وضعي عليها الطماطم وملعقتين صلصة وشوحيهم حتى تتسبك الطماطم ثم ضيفي القليل من الماء.

*غطي كباب الحلة بالصلصة والخضار واتركيه على نار هادئة حتى النضج وتقدم مع الخبز والأرز.