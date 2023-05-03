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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فولهام، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع رقم ٢٨ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وتلعب على كلعب أنفيلد معقل ليفربول.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

يدخل ليفربول اللقاء بقيادة الألماني يورجن كلوب وفي رصيده 56 نقطة بالمركز الخامس بينما يمتلك فولهام بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا وفي رصيده 45 نقطة بالمركز العاشر.

يسعى ليفربول من خلال لقاء اليوم لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها مؤخرًا بالفوز علي كل من ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست ووست هام يونايتد وتوتنهام وهي الانتصارات التي أحيت آمال الريدز في المنافسة علي مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد في انتظار تعثر نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد .

في المقابل يدخل فولهام المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن الفريق التواجد الموسم المقبل بالبريميرليج وخسر فولهام الأحد الماضي بملعبه بصعوبة أمام بهدفين مقابل هدف.

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