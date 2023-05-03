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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جسده يتألم.. الفنان توفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد

كشف الفنان توفيق عبد الحميد تطورات وضعه الصحي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما أعلن سقوطه على ضهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته. 

 

وكتب توفيق عبد الحميد كلمات أدبية تصف حالته الصحية قائلا:" ارهقته بشدة لم اعتنى به كما يجب نبهنى بصوت خفيض ولم اكترث ثم بدا الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ عن جسدى اتحدث عبرة لمن يعتبر". 

 

جاء ذلك بعد حوالي يوم من إعلان تدهور حالته، وكتب توفيق عبد الحميد:" للأسف انا وقعت تانى على ضهرى وتعبان جدا والم الضهر قاسى ومخلينى عصبى عفوا اذا حد فهم كلامى غلط يعز عليا زعلكم معلش غصب عنى".

 

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن إعتزاله الفن ، بعد تقديمه أحدي الاعمال المسرحية ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

 

وقال توفيق عبد الحميد : علامة الأذن التيسير اذا شاء الله وتعافيت ساقوم بتقديم الحلاج على المسرح لانى على قناعة بأنه ظلم ظلما شديدا واعتزل واتفرغ لحب الله"، وذلك في أبريل الماضي. 

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