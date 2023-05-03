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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد وحدة الدعم النفسي لخدمة أطفال أسر القادمين من السودان

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عيادة الدعم النفسي المخصصة للأطفال من أبناء أسر المصريين العائدين والأشقاء النازحين من أحداث دولة السودان الشقيق.

وتوجه الوزير بالشكر لمحافظة أسوان، والجهات الشريكة، لما بذلوه من جهد في التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإنشاء عيادة الدعم النفسي (نادي الأسرة) داخل موقف كركر الدولي في محافظة أسوان، استكمالا للخدمات المقدمة في المعابر الحدودية، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة والمتمركزة داخل موقف كركر البري، واطمئن على توافر الأدوية، والخدمات الصحية العاجلة التي تقدمها الوزارة، والتقى بالفرق الطبية وتحدث معهم عن معدلات التردد والتي لا تقل عن 350 حالة يوميا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الخدمات المقدمة في موقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة يقوم عليها فريق من 10 أطباء، و18 ممرضة، و3 صيادلة، بالإضافة إلى 4 فرق تقدم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عمل فرق الطب الوقائي المكلفين بمكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، ضمن خطة الوزارة لتأمين المواطنين والقادمين من دولة السودان الشقيق، والتي تشمل القوافل العلاجية، ومستشفيات الإحالة، والخدمات الإسعافية، التطعيمات.

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