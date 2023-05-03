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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تشكر مصر والسعودية على إجلاء مواطنيها من السودان

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن شكر دولة دولة فلسطين لمصر والمملكة العربية السعودية، على جهودهما في إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان.

وقال المالكي إن الدولتين قدما جميع الجهود والتسهيلات لإنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم في الوطن والشتات، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وبعث المالكي رسالتي شكر إلى نظيريه المصري سامح شكري، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية شعبنا وحقوقه في المحافل الدولية كافة.

وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم، الأربعاء، عن وصول الدفعة الثانية من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين الفلسطينيين القادمين من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال سفير فلسطين دياب اللوح، إن السفارة تتابع عمليات إجلاء أبناء شعبنا القادمين من السودان من المنافذ البرية والجوية المصرية، بتوجيهات من الرئيس الفسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأضاف أن اتصالات حثيثة تجرى مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل الفلسطينيين عبر مصر إلى قطاع غزة، ووجهات أخرى، مؤكدا تعاونها عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التي رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري، وصولا إلى معبر رفح البري.

وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين لدى دولة السودان.

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