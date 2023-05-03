عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان مراكش يفتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في النسخة الـ 20

مهرجان مراكش
مهرجان مراكش

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في النسخة 20 المقرر إقامتها، في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

 

وتستقبل إدارة مهرجان مراكش الأفلام عبر الإنترنت، بداية من اليوم، وحتى يوم 28 يوليو المقبل.

 

تنقسم مسابقات مهرجان مراكش ما بين الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية، التي أنتجت في الفترة من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

 

سيتم الإعلان الرسمي عن الافلام المختارة بحلول نهاية أكتوبر 2023، كما سيتم إخطار الذين تم اختيارهم للمشاركة عن طريق البريد الإلكتروني قبل الإعلان الرسمي بحسب بيان المهرجان. 

 

 

افتتحت اليوم الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش الدولي ، المقام بدولة المغرب ، بعد انقطاع دام لسنتين. في نوفمبر الماضي، وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجم الهندي رانفير سينغ ومنحه النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمشواره الفني.

مراكش الأفلام الروائية مهرجان مراكش الرسوم المتحركة الأفلام التجريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

الكوميديان الشهير جون سي رايلي يترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" في مهرجان كان

سامحته في النهاية.. قصة تبرؤ شقيق فنانة شهيرة منها

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

زوجة الممثل كيفن كوستنر تتقدم بأوراق طلب الطلاق للمحكمة

مسار إجباري تحيي حفلا غنائيا في أمستردام.. 18 مايو

الفنان رامي وحيد يعلن وفاة خاله

يعرض قريبا.. دنيا المصري تكشف دورها في مسلسل "حرب الجبالي"

بدء عزاء مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

قتلته وحطيت جثته فى جوال ورميتها.. تفاصيل جريمة الأصدقاء بالإسكندرية

أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. نصاب يستولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين

روسيا تطلق عواصفها الصاروخية على أوكرانيا.. موجة جديدة من الهجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ