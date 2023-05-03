مهرجان مراكش يفتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في النسخة الـ 20

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في النسخة 20 المقرر إقامتها، في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وتستقبل إدارة مهرجان مراكش الأفلام عبر الإنترنت، بداية من اليوم، وحتى يوم 28 يوليو المقبل.

تنقسم مسابقات مهرجان مراكش ما بين الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية، التي أنتجت في الفترة من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

سيتم الإعلان الرسمي عن الافلام المختارة بحلول نهاية أكتوبر 2023، كما سيتم إخطار الذين تم اختيارهم للمشاركة عن طريق البريد الإلكتروني قبل الإعلان الرسمي بحسب بيان المهرجان.

افتتحت اليوم الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش الدولي ، المقام بدولة المغرب ، بعد انقطاع دام لسنتين. في نوفمبر الماضي، وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجم الهندي رانفير سينغ ومنحه النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمشواره الفني.