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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن كفر الشيخ تنظم 27 فعالية ضمن برنامج مودة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تنظيم 27 فعالية ضمن برنامج مودة بكفر الشيخ، منهم 9 ندوات، ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، و9 حملات توعية بالمراكز الخمس لحياة كريمة  بقرى حياة كريمة، بمراكز كفر الشيخ وسيدي سالم والحامول ومطوبس ودسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ومنسق محافظة كفر الشيخ لبرنامج مودة دكتورة نسمة عبد الحليم، ونور زغلول.

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قال السيد مسلم ، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن مبادرة مودة مبادرة رئاسية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في قرية حياة كريمة، بالتعاون وتنفيذ الوحدات الاجتماعية والرائدات الريفيات ومدير شؤون المرأة.


وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح، كذا التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، كذلك التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.
 

وأضاف "مسلم"، أن المبادرة الرئاسية "مودة" تهدف للحد من مشكلة الطلاق في مصر وذلك من خلال تلافي مشكلات أول سنة جواز، من خلال تدريبات متخصصة للتوعية بكيفية التعامل مع الشريك بجانب التوعية الصحية وجوانب الصحة الإنجابية.

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