عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صراخ تحت الكوبري.. الأم القاسية تركت ابنها يواجه المجهول بالغربية| تفاصيل كارثية

الطفل
الطفل

مشهد يُبكي القلوب اكتملت أركانه في منطقة كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حينما تركت الأم بكل قسوة رضيعها في العراء ليواجه مصيره المجهول، ذلك الرضيع الذى لم يستطع أن يتكلم ويتوسل إلى والدته التى تركته لهذا المصير المجهول بلا رحمة منها، ودون مبالاة لصراخة وبكائه في هذه اللحظة الفارقة. 

مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بطلق ناري خرطوش في حفل زفاف بالغربية

تفاصيل الواقعة

شهدت منطقة كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عثور المارة من المواطنين على طفل رضيع ملفوف بقطعة من القماش ملقى أسفل الكوبري، الأمر الذي جذب المارة وتم الاتصال بالجهات المعنية وإيداع الطفل الرضيع بالحضانة مستشفى المحلة العام.

وكانت غرفة العمليات بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة المحلة الكبرى، صورا لطفل رضيع وضع داخل كرتونة ورقية أسفل الأعمدة الخرسانية كوبري الفريق رضا حافظ بنطاق دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلى حضانة مستشفى المحلة العام لتوفير الرعاية الصحية الكاملة.

وتم إخطار الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض الطفل الرضيع على أطباء حضانة الأطفال بمستشفى المحلة العام.

 


 

الام الغربية محافظة الغربية الرضيع تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ