صراخ تحت الكوبري.. الأم القاسية تركت ابنها يواجه المجهول بالغربية| تفاصيل كارثية

مشهد يُبكي القلوب اكتملت أركانه في منطقة كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حينما تركت الأم بكل قسوة رضيعها في العراء ليواجه مصيره المجهول، ذلك الرضيع الذى لم يستطع أن يتكلم ويتوسل إلى والدته التى تركته لهذا المصير المجهول بلا رحمة منها، ودون مبالاة لصراخة وبكائه في هذه اللحظة الفارقة.

تفاصيل الواقعة

شهدت منطقة كوبري الفريق رضا حافظ بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عثور المارة من المواطنين على طفل رضيع ملفوف بقطعة من القماش ملقى أسفل الكوبري، الأمر الذي جذب المارة وتم الاتصال بالجهات المعنية وإيداع الطفل الرضيع بالحضانة مستشفى المحلة العام.

وكانت غرفة العمليات بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، رصدت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة المحلة الكبرى، صورا لطفل رضيع وضع داخل كرتونة ورقية أسفل الأعمدة الخرسانية كوبري الفريق رضا حافظ بنطاق دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل الرضيع إلى حضانة مستشفى المحلة العام لتوفير الرعاية الصحية الكاملة.

وتم إخطار الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض الطفل الرضيع على أطباء حضانة الأطفال بمستشفى المحلة العام.



