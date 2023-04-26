مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بطلق ناري خرطوش في حفل زفاف بالغربية

شهدت قرية كفر الحاج داوود بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب بطلق خرطوش وإصابة 3 آخرين، في أحد الأفراح بالقرية وتحول الفرح إلى مأتم وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى السنطة المركزي كما تم تحويلهم إلى مستشفى بركة السبع .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب يدعى أحمد أشرف متاثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل صغير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى، وتبين وفاة الشاب أحمد أشرف انس 28 عام وإصابة آخرين إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش خلال أحد الأفراح بالقرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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