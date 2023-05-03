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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

ينتشر كالنار في
ينتشر كالنار في الهشيم..فطر نادر يهدد المئات في أمريكا

ينتشر فطر نادر كالنار في الهشيم بـ الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتج عنه العدوى الفطرية، وهي مرض فطري نادر يتطور بعد استنشاق أبواج الخشب المتعفن.

وقال مسؤولو الصحة بولاية ميشيجان، شمال شرق أمريكا إن المرض خرج من مصنع ورق في مدينة إسكانابا وزاد 5 حالات عن الأعداد المعلنة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” و “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء. 

وقال المسؤول إن الفطر أصاب 109 حالة، 13 منهم دخلوا المستشفي، وتوفي حالة منهم، موضحا أن جميع الحالات بين موظفين أو مقاولين أو زوار لمصنع بيليرود للورق.

وأشار الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم تأكيد المزيد من حالات الإصابة بالفطر خلال الأسابيع المقبلة حيث قد يستغرق ظهور الأعراض شهورا.

وكانت إدارات الصحة بالمقاطعة قد صرحت الجمعة الماضية أنه على الرغم من زيادة عدد حالات الإصابة بالفطريات الفطرية، فإن هذا لا يعني بالضرورة استمرار التعرض. 

وأضافت أنه نظرا لأن فترة حضانة داء الفطريات يمكن أن تتراوح من 21 إلى 90 يوما فمن المحتمل أن تكون جميع الحالات قد تعرضت قبل عمليات تعطل المطحنة.

 ينتشر كالنار في الهشيم..فطر نادر يهدد المئات في أمريكا

مرض العدوي الفطرية

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يحدث مرض العدوي الفطرية بسبب الفطريات التي تعيش في البيئة  وخاصة في التربة الرطبة والمواد المتحللة مثل الخشب أو الأوراق.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، هناك حالة واحدة أو حالتين فقط لكل 100000 شخص كل عام في الولايات التي يكون فيها داء الفطريات حالة يمكن الإبلاغ عنها علما بإن  أحد التحليلات وجد 1216 حالة وفاة مرتبطة بالمرض من عام 1990 إلى عام 2010.

ونبه مركز السيطرة على الأمراض أنه على الرغم من أن معظم المصابين لن يمرض، فإن البعض سيصاب بأعراض مثل: الحمى أو السعال بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر بعد ذلك.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ألم الصدر، وصعوبة التنفس، والتعرق الليلي، والإرهاق، وفقدان الوزن، وآلام العضلات أو المفاصل.

وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.، فإنه في حالات نادرة  يمكن أن تنتشر العدوى خارج الرئتين إلى أماكن مثل الجلد والعظام والدماغ والحبل الشوكي.

ولا ينتشر داء الفطريات المتفجرة من شخص لآخر حيث يتم علاجه بالأدوية المضادة للفطريات التي يجب تناولها لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى عام ، اعتمادًا على شدة المرض والصحة العامة للشخص.

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