أمريكا تدعم أوكرانيا بجسر جوي لا يتوقف.. والهدف هزيمة روسيا

أكد مراقبون أن الولايات المتحدة عاقدة العزم على أن تحقق أوكرانيا تقدما ونصرا على روسيا عبر استمرارها في الجسر العكسري بالإمدادت التي لا تتوقف، وفق ما ذكرت صحيفة ميليتري تايمز.

وقبل أمس قال جون كيربي عضو الامن القومي الأمريكي، إن أمريكا ارسلت لأوكرانيا كل ما طلبته من معدات عسكرية.



واليوم، أعلنت مصادر في أمريكا عن مساعدات جديدة بحوالي 300 مليون دولار، بما في ذلك كمية هائلة من قذائف المدفعية ومدافع الهاوتزر وصواريخ جو-أرض والذخيرة مع اقتراب شن هجوم الربيع ضد القوات الروسية ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

تتضمن الحزمة الجديدة صواريخ Hydra-70 ، وهي صواريخ غير موجهة يتم إطلاقها من الطائرات.



وتشمل الأسلحة أيضًا عددًا غير معلوم من الصواريخ لأنظمة الصواريخ عالية الحركة أو HIMARS ومدافع الهاون وقذائف الهاوتزر والصواريخ وبنادق كارل جوستاف المضادة للدبابات، وسيتم سحب جميع الأسلحة من مخزون البنتاجون ، حتى تذهب بسرعة إلى الخطوط الأمامية.



وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المساعدة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.



وتأتي الشحنة الأخيرة في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الأوكرانيون إنهم يستعدون لهجوم مضاد - حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنه، عندما يمكننا أن نقول:" نعم ، كل شيء جاهز " سنبدأ.

قال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يخزنون الذخيرة.



وذكر ريزنيكوف يوم الإثنين إن العناصر الرئيسية لنجاح الهجوم ستكون "توافر الأسلحة ؛ أشخاص مهيئين ومدربين ؛ المدافعون الذين يعرفون ماذا يفعلون، بالإضافة إلى تزويد هذا الهجوم بكل الأشياء الضرورية - القذائف والذخيرة والوقود والحماية ، إلخ. ".

وقال مسؤولون إن الأسلحة والمعدات الأخرى ستساعد في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا للتحول من حالة الجمود الشتوية الطويلة والدامية ، والتي تركز على القتال العنيف في شرق أوكرانيا ، لا سيما حول بلدة باخموت في مقاطعة دونيتسك.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تواصل تركيز جهودها على العمليات الهجومية في شرق أوكرانيا الصناعي ، وتركز الهجمات حول ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.