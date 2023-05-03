فى ذكرى ميلادها.. الاسم الحقيقى لـ ميرنا المهندس ومحطاتها الفنية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ميرنا المهندس التى قدمت عدد من الأعمال الجديدة التى يظل يتذكرها الجمهور ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن الفنان الراحلة.

ولدت ميرنا المهندس عام 1978، لعائلة لا صلة لها بالوسط الفني، وكان اسمها الحقيقي هو ميرنا عبدالفتاح محمد رجب.

أصبح اسمها الفني هو "ميرنا المهندس" نسبة إلى المخرج حسين حلمي المهندس الذي ساهم في دخولها مجال الإعلانات وهي في سن صغيرة.

شجعها أحد مخرجي برامج الأطفال على دخول مجال التمثيل بعدما ظهرت كنجمة إعلانات في سن التاسعة، وتبناها أثناء مشاركتها في بطولات رياضة الباتيناج.

قدمت ميرنا المهندس العديد من الأعمال الناجحة في بدايتها بمرحلة التسعينات كان أبرزها مسلسل "ساكن قصادي" الذي لعبت فيه دور ابنة الفنان عمر الحريري وسناء جميل، وشاركت في مسلسلات منها أرابيسك ويوميات ونيس، وأهالينا وغيرهما.

أيضا شاركت في فوازير عمو فؤاد، ومسلسل بنات أفكاري مع الراحل محمود مرسي، وظهرت مع نجوم كبار منهم يسرا في أحلام عادية، ومحمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصري.

كان نجم ميرنا المهندس في تصاعد كبير لكن المرض لم يمهلها الفرصة، وأصيبت بأزمة صحية إثر مرضها بـ"سرطان القولون" ما استدعى سفرها للخارج وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

ابتعدت ميرنا المهندس عن الأضواء، ولكنها عادت مرة أخرى لتشارك في أعمال فنية منها فيلم أيظن، وجيران السعد والأكاديمية والعيال هربت، ومسلسل أريد رجلا الذي ودعت به الجمهور قبل رحيلها عام 2015.