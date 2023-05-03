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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيب بجلطة.. فنان شهير يطلب الدعاء لزميل له

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

أعلن الفنان محمد علي رزق عن إصابة زميل له بجلطة في المخ، وطلب الدعاء له، وذلك عبر حسابه على موقع “فيسبوك”. 

 

ونشر محمد علي رزق صورة لزميله قائلا: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم.. أصيب بجلطة في المخ.. رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة". 

أحمد إبراهيم هو ممثل شهير شارك في عدد من المسلسلات والأفلام، من أبرزها “الطاووس، وسلسال الدم، ووقفة رجالة، وممنوع الاقتراب والتصوير”، وغيرها. 

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ومن أشهر  أعماله في بداياته مع الزعيم عادل إمام عام 1994 فيلم “الإرهابي”، كما شارك في فيلم “بونو بونو” عام 2000، ومن ضمن المسلسلات التي ظهر فيها مسلسل “السقوط في بئر سبع” عام 1994، ومسلسل “عايش في الغيبوبة” 2006.

 

احمد ابراهيم الفنان محمد علي رزق الفنان محمد علي محمد علي رزق جلطة في المخ

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