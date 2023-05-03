العمود الفقري للتنمية| كيف يكون لقطاع النقل دور بتطوير التجارة الدولية

قطاع النقل يعد من القطاعات المهمة، التي قطعت الدوله فيها شوطا كبيرا، من ناحية التطوير والتنمية، حيث أنه يمثل العصب لأي دولة وأهم ما يشغل بال المستثمر والمواطن بشكل عام، لأنه يتمكن في حركة تنقله من مكان إلى أخر.

ويلعب قطاع النقل دورًا مهمًا وحيويا في التعافي الاقتصادي لمصر وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، التي أعلنتها الحكومة وتقوم بتنفيذها على أكمل وجه.

إصلاحات هيكلية في ملف النقل

وبدأت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد بإجراء إصلاحات هيكلية في ملف النقل والطرق، وهو الملف الذي لفت نظر الشعب وبدأوا معرفة أهميته واهمية المشروعات التي تقوم بها الدولة فيه لرفع كفاءة وجودة الطرق المصرية وربط المدن المصرية ببعضها البعض.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم أمس الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء ماجد عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلي نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، وذلك بالنظر لما لهذه المشروعات من دور كبير في تحقيق أوجه التنمية بمختلف صورها، وتيسير حركة تنقل المواطنين والبضائع، موجهاً في هذا الصدد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسرعة صرف مليار جنيه لوزارة النقل لاستكمال عدد من مشروعات الطرق والمحاور المهمة، ومنها طريق السويس/ السخنة، لافتا إلى أنه سيتم توفير مليار جنيه آخر خلال الفترة القليلة المقبلة.

مشروعات مترو الانفاق والربط الكهربائي

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى موقف تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يمتد بطول 105.2 كم، وإجمالى 19 محطة، موضحاً أن المرحلة الثالثة تمتد جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية"، فيما تمتد المرحلة الرابعة شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة، وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم، بعدد 3 محطات "2 علوية +1سطحية"، مستعرضاً معدلات تنفيذ الكبارى الواصلة بين المحطات، وكذا موقف تنفيذ المحطات نفسها.

وانتقل الوزير خلال الاجتماع إلى استعراض الموقف الخاص بمشروع مونوريل شرق وغرب النيل، موضحاً أنه يمتد بطول 100.3 كم، ويصل عدد محطاته إلى 35 محطة، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل، والذي يمتد بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة فى خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل شرق النيل يبلغ 40 قطاراً.

مســار خط مونوريل غرب النيل

وأضاف الوزير أنه من المخطط أن يتكامل مســار خط مونوريل غرب النيل، والذي يمتد بطول 43.8 كم وعدد 13 محطة، فى خدمة نقل الركاب مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادى النيل، كما يتكامل مع محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، لافتا إلى أن عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل غرب النيل يبلغ 30 قطاراً.

مســار خط مونوريل غرب النيل

مشروع تطوير الطريق الدائري

كما تناول وزير النقل خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، بمختلف قطاعاته، وما يتم تنفيذه من مطالع ومنازل وكباري وتقاطعات وتوسعة، وكذا أعمال الإنارة وغيرها على طول الطريق، وصولا لتيسير حركة المرور عليه والانتقال من خلاله لمختلف مناطق القاهرة الكبري، مفصلا الموقف الخاص بقطاعات الاوتوستراد/ محور سعد الشاذلي، ومحور سعد الشاذلي/ الإسكندرية الزراعي، والاوتوستراد/ المريوطية.

مشروع تطوير الطريق الدائري

وأوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من تطوير الطريق الدائري، فقد تم الانتهاء من الأعمال فى المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مروراً بالاوتوستراد حتى المريوطية، بطول 76 كم، منوهاً إلى أنه جار التنسيق مع إدارة المرور للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري في الاتجاه من المريوطية إلى إسكندرية الصحراوي، مستعرضاً معدلات تنفيذ قطاعات المريوطية / المنصورية، والإسكندرية الصحراوى/ الواحات، وكذا المحاور الجديدة على جانبي الطريق الدائرى، هذا إلى جانب موقف توسعة كوبرى الوراق على النيل، ومحطات الاتوبيس الترددي السريع.

النقل هو العمود الفقري للدولة

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مشروعات النقل هي مشروعات حيوية ودعم لخطط التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة، كما أن خطط التنمية التي تضعها الدولة من تنمية عمرانية أو صناعية أو زراعية أو سياحية، فيجب أن يكون هناك شبكة مواصلات قوية، معقبا: "علشان أعمر لازم اوصل للمكان اللي عاوز اعمره".

وأضاف مهدى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كان هناك مشكلة قوية بالمواصلات قبل 2014، وهي أنها كانت محدودة ومتهالكة، ومنها السكك الحديدية المنهارة، والنقل البري والطرق، كما أن لدينا مشكلة أخرى وهي الزيادة السكانية التي وصلت إلى 105 مليون نسمة، وأكد أنه كان يتم استغلال 6% فقط من مساحة الدولة فكان هناك مشاريع صغيرة بالدولة، وكانت لا توجد هناك أي استغلالات للمساحات أو توسعات، نتيجة محدودية البنية الأساسية، ولكن حاليا هناك استغلال وحلول جذرية لجميع القطاعات، ومنها المواني والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والداخلي والمترو.

وأشار مهدي، إلى أن قطاع النقل يعد على رأس مشروعات البنية الأساسية، فكان يجب أن يتم تطوير قطاع النقل كما يحدث حاليا، سواء كان طرق أو كباري أو قطار كهربائي أو قطار سريع أو مونوريل أو مترو الأنفاق أو الموانئ.

وأكد مهدي، أن تم تطوير الموانئ بشكل ممتاز، مما جعل هناك تطور في الملاحة والتجارة الدولية، وكل تلك الأمور كانت تحتاج من الدولة حلول متكاملة مرتبطة بخطط تنموية، وأوضح أن هناك العديد من المواطنين التي تستهون بتطوير الطرق والكباري، ولكنها من القطاعات التي كان يجب تطويرها.

والجدير بالذكر، أن تحسين شبكات النقل لن يكون فقط المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية، بل سيكون مفيد أيضًا في الإدارة الصحيحة للتنمية الحضرية الجارية في الكثير من أنحاء الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف، لابد من زيادة نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة في مشروعات النقل بشكل فعال.

ونرصد لكم مشروعات مترو الأنفاق والتوسيعات التي شملته والقطارات السريعة والمنوريل الجديد، وجاءت كتالي: