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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ كبير.. مكتب الرئيس الأوكراني يعنف دول حلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قال إيجور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ممثلي حلف شمال الأطلسي ارتكبوا خطأ في عام 2008 عندما لم يزودوا أوكرانيا بخارطة طريق للانضمام لـ”الناتو”.

وقال جوفكفا: “ينص قرار قمة الناتو في بوخارست في عام 2008 على أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو. الأمر فقط هو أن الناتو، لسوء الحظ، أو الدول الأعضاء في الناتو، لم يجرؤ على اتخاذ قرار بمنح أوكرانيا على الفور خطة عمل العضوية.. هذا خطأ. ويجب أن يعترف شركاؤنا بذلك".

وأشار إلى أن عبارة "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو أصبحت تعويذة".

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وأوضح أن الافتقار إلى الإرادة السياسية للدول الأعضاء في الناتو له عواقب على الدول الفردية، بما في ذلك أوكرانيا.

وقال جوفكفا، إن "خطوة خطة عمل 2008 ​​غير ضرورية على الإطلاق اليوم.. وانضمت فنلندا إلى التحالف بدون خطة عمل خاصة بالعضوية”.

وشدد جوفكفا على أن دور ستولتنبرج في التحضير لقمة فيلنيوس لكييف "ثقيل للغاية"، حيث يخاطب وزراء دفاع الدول المشاركة في رامشتاين، حيث تتم مناقشة احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك ما يتعلق بالسلاح.

زيلينسكي الناتو حلف شمال الأطلسي الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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