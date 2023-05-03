عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الريال مستقر.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم 3 مايو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

تباينت أسعار العملات العربية، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تراجع الدينار الكويتي في بنكي مصر والأهلي وارتفع في البنك المركزي، فيما استقرت باقي العملات العربية.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي .

أسعار العملات العربية 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء  نحو 99.74جنيه للشراء و100.72جنيه للبيع مقارنة 100.77 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش علي مدار تعاملات الأسبوع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأربعاء  فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

txt

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

txt

الدينار الكويتي بـ 100.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2 مايو

أسعار العملات العربية فى بنك مصر 

وسجلت العملات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء  فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقابل الجنيه المصري نحو  99.74جنيه للشراء و 100.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري  خلال تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو  8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 

وسجلت العملات العربية  اليوم الأربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مسجلا 100.64جنيه للشراء و 101.08جنيه للبيع مقارنة 101.02جنيه للبيع بزيادة 6 قروش علي مدار الأسبوع .

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.


 

العملات العربية أسعار العملات البنك المركزي الجنيه المصري اليوم الاربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

ترشيحاتنا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

شاهد.. لحظة هجوم الطائرات المسيرة علي الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

اغتيال أم خدعة .. حقيقة الطائرات المسيرة لقتل الرئيس الروسي

بعد عرض رأس مومياء مصرية بمزاد علني.. لماذا قوانين اليونيسكو تحتاج لمراجعة؟

بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ