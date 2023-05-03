الريال مستقر.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم 3 مايو

تباينت أسعار العملات العربية، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تراجع الدينار الكويتي في بنكي مصر والأهلي وارتفع في البنك المركزي، فيما استقرت باقي العملات العربية.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي .

أسعار العملات العربية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء نحو 99.74جنيه للشراء و100.72جنيه للبيع مقارنة 100.77 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش علي مدار تعاملات الأسبوع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقابل الجنيه المصري نحو 99.74جنيه للشراء و 100.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية اليوم الأربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مسجلا 100.64جنيه للشراء و 101.08جنيه للبيع مقارنة 101.02جنيه للبيع بزيادة 6 قروش علي مدار الأسبوع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



