عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

الريال السعودى
الريال السعودى

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الأول من مايو 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين


وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى :

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

الدولار يسجل 30.83 جنيه للشراء.. سعر العملات اليوم

إنهاء الأزمة السورية.. البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الأردن

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  المشرق نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاثنين فى بنوك(المصرف العربي الدولي ،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قناة السويس نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو 8.16جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.22جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.99جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي


وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 8.24جنيه.

سعر الريال السعودى البنك المركزي الريال السعودى سعر صرف الريال السعودي الريال السعودى مقابل الجنيه الجنيه المصري سعر الريال اسعار صرف الريال السعودى الريال السعودي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

أنا ماشي بدري..صابرين تكشف عن كلمات رددها مصطفى درويش قبل رحيله..تفاصيل

المنسق العام للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

المجلس القومي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ