اغتيال أم خدعة .. حقيقة الطائرات المسيرة لقتل الرئيس الروسي

أثار نبأ محاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن طريق طائرات مسيرة كانت تستهدف الكرملين، جدلا واسعا وقلقا كبيرا لدى الأوساط السياسية.

مصدر الطائرات من أين؟

اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين، أمس الثلاثاء، فيما نفت كييف ذلك.

فلاديمير بوتين

لا علاقة لنا

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، وفق ما قاله مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحفيين.

كما أضاف ميخايلو بودولياك "نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف"، مضيفاً "اتهام موسكو لنا مقدمة لهجوم روسي شامل علينا".

وتابع " نركز على تحرير أراضينا وليس مهاجمة الكرملين"، مشيراً إلى أنه "قد تكون المعارضة الروسية وراء الحادث" حسب زعمه.

إلى ذلك، قال مستشار وزير خارجية أوكرانيا يفهين ميكتنكو لـ"العربية/الحدث"، إنه لا دليل على إطلاق كييف للمسيرات على الكرملين.

الكرملين

انتقام مرتقب

الجيش الروسي توعد بالرد وأعلن أنه اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.

وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

الحدود الروسية الأوكرانية

كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

وفي المقابل، أوضح المسؤول الذي أكد أنه يتجول في كييف، أنه لا يعلم بحادث الاستهداف، داعياً إلى انتظار توضيح من جانب المسؤولين أو شخصيات رسمية من البلدين. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية على استعداد كامل في حالة قررت روسيا أخذ أي خطوة تصعيدية.

وأوضح الكرملين أن المسيرتين سقطتا أرضاً وتناثرت شظاياهما، في حين لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية. وأكد أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعماله لم يتغير.

كذلك أشار إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن "مسيّرتين استهدفتا الكرملين، لكنهما أسقطتا بعد تعطيلهما"، واصفاً العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية"، في تصعيد جديد للموقف بين البلدين، اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.