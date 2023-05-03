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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الزقازيق

الحادث
الحادث

لقي عامل مصرعه وأصيب نحو 14 عاملا آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمال، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

مصرع عامل وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الزقازيق

وكان اللواء محمود عاشور مدير الأمن تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد انقلاب سيارة بطريق 36 الحربي ما بين البعالوة والقصاصين.

علي الفور، وجه الدكتور حسين كساب بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث لنقل المصابين الي المستشفي وتلقي العلاج.


اسفر الحادث عن إصابة كلا من عطيات عبده مصطفى دياب، 52 سنة، فاقوس الشرقية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و كدمة بالصدر، عادل أحمد حسن شعبان، 20 سنة، أبو حماد الشرقية
الإصابة، سحجات متفرقة بالجسم، حسن عبده حسن شعبان، 12 سنة، أبو حماد الشرقية، جرح قطعي بفروة الرأس 2 سم، أحمد اسماعيل رجب اسماعيل، 13 سنة، أبو حماد الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد السيد فؤاد، 16 سنة، أبو حماد الشرقية، خلع بالكتف الأيمن، حسين هيثم محمد، 19 سنة،  أبو حماد الشرقية،  اشتباه كسر بالساق اليمني،  محمود محمد فؤاد 
18 سنة، أبو حماد الشرقية، كدمة بالظهر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم،  رشا السيد قطب جميل، 18 سنة، فاقوس الشرقية، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه نزيف داخلي بالبطن، اخلاء المصابة، مستشفى الجامعة بالاسماعيلية.

كما أسفر الحادث عن وفاة سيدة وهي صباح عبد الحميد حسن محمد، 45 سنة، فاقوس الشرقية تم نقلها الى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.
 

الاسماعيلية القاهرة الصحراوي الاسماعيلية الإسماعيلية اصابة 14 اخرين الشبكة الوطنية للسلامة الصالحية الجديدة اللواء هنري ابراهيم

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