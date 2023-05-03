وكيل تعليم مطروح يشيد بتنظيم معرض ختام الأنشطة المدرسية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح معرض ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي2022/2023 بمجمع الصفتي الابتدائي وذلك بمشاركة طلابية من مختلف المدارس بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة.



ونقل شحاتة تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح للحضور.

ثم تفقد الجوانب المتنوعة للمعرض والتي اشتملت على أنشطة متنوعة لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الزراعية والصحافة المدرسية والتربية الفنية والوسائل التعليمية والتعليم الفني ممثلا في أنشطة مدرسة مطروح الفنية بنات.

وأشاد شحاتة بالمعروضات الصحفية والمكتبية والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية وأنشطة التربية الاجتماعية ورياض الأطفال والتي ألقت الضوء على المشروعات القومية التي تجري بكافة أنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة عرفانا بحسن تنظيم وإعداد المعرض مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي إيمانا بأهميتها في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عمليا وعلميا.

ثم تابع وكيل الوزارة والسادة الحضور الحفل الفني الذي برعت في تقديمه الطالبة شهد محمد المغني بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات واشتمل علي فقرات متميزة غنائية وسط تألق فريق كورال تعليم مطروح وفقرة الإلقاء المسرحي لإحدى مواهب مجمع الرويني والتي نالت الإشادة من جميع الحاضرين ثم عرض كاراتيه فردي تبعه عروض رياضية بالغة الروعة لفريق الجمباز المدرسي تم خلالها مزج الطابع الوطني بالحركات الفنية للعبة وسط انبهار الجميع

كما كرم وكيل الوزارة موجهات عموم الأنشطة تقديرا للتنظيم المتميز للمعرض وللجهود المبذولة على مدار العام الدراسي كذلك تم تكريم أولياء الأمور (الأمهات) اللائي اجتزن دراسة ثلاثة مستويات لتعلم اللغة الإنجليزية والذي تأتي في إطار خطة نشاط معمل اللغات بمركز مطروح الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.