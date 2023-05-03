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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مشهد الحوار الوطني يفتخر به جميع المصريين

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد الحوار الوطنى يفتخر به جميع المصريين، وأنه لأول مرة يكون هناك مؤتمر يضم هذا الكم من الحضور على الرغم من الاختلاف فى الأفكار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هذا المشهد للتاريخ، وقليل ما يوجد فى التاريخ المصري.

ولفت إلى أن النقاش فى الحوار الوطني، سيعود بالنفع على المواطن المصري، وأن الحوار مفتوح لـ الجميع، و الكل يوجه الكلمات التى يريدها.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يذاع أكثر من الذى قيل منذ ساعات بالحوار الوطني، وأنه لا يوجد منع لـ أحد يريد أن يقول أفكاره.

وتابع :" اللى سيتم الاتفاق عليه سيتم الموافقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن انطلاق هذا الحوار و الدولة قوية.

وأوضح أن جميع الجلسات الخاصة بالحوار الوطنى ستذاع، وأن الجميع متاح له التعبير عن رأيه، وأن الجميع سيعمل من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين.

 

عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني صالة التحرير قناة صدي البلد عزة مصطفي

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