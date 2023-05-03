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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: أمريكا تتدخل لمعرفة حقيقة الهجوم على الكرملين وتحديد من يقف وراءه

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إن السلطات الأمريكية تحاول معرفة ما إذا كان الهجوم على الكرملين قد نُفذ بأوامر من كييف أو أن جماعة موالية لأوكرانيا متورطة فيه.

وقالت  “بوليتيكو”: "لا يزال كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعملون لتأكيد ما إذا كان الهجوم المزعوم قد صدر بأوامر من كييف، ونفذته مجموعة غير خاضعة للسيطرة موالية لأوكرانيا، أو كانت عملية روسية مزيفة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن مسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقدون إحاطة إعلامية مساء الأربعاء لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت “بوليتيكو”، إن "أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ سيطلعون عليها من قبل الإدارة الاربعاء الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي".

أول تعليق من وزير دفاع أوكرانيا علي محاولة اغتيال بوتين

الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بوتين

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين الذي زعمت روسيا أنه محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول الأمريكي: “مهما حدث، لم يكن هناك تحذير مسبق”، مضيفًا أن “السلطات لا تزال تحاول معرفة ما حدث بالضبط”.

إدارة الرئيس الأمريكي الكرملين كييف أوكرانيا

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