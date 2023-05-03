أول تعليق من وزير دفاع أوكرانيا علي محاولة اغتيال بوتين

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لم يؤكد أو ينفي تورط كييف في الهجوم على الكرملين، قائلاً إنه إذا أراد الكرملين إلقاء اللوم على شخص ما، فعليهم أن "يلوموا أنفسهم”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن وزير الدفاع الأوكراني، “لم يرد بشكل مباشر على اتهامات الكرملين بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع “واشنطن بوست”، "إذا حاول بعض المسؤولين من الكرملين إلقاء اللوم على شخص ما، فيمكنهم إلقاء اللوم على أنفسهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إنه لا خيار أمام روسيا الآن إلا قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأعضاء حكومته.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال فولودين، إنه “لا يمكن التفاوض مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد ما حدث”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج موروزوف، عضو مجلس الدوما الروسي، إنه بداية من اليوم، يجب اعتبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي علنًا ورسميًا إرهابيًا، وهناك حاجة إلى ضربة لإقناع العدو بأن لدى روسيا فرصة معاقبته حتى الموت على مثل هذه الأفعال.