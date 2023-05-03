الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال بوتين

كشف الكرملين ، اليوم الأربعاء، تفاصيل الهجوم على مقر الكرملين وإحباط محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن الهجوم استمر لمدة 16 دقيقة بين هجمات المسيرتين على مقر إقامة بوتين، وأن هذه المسيّرات كانت تستهدف مقر إقامة بوتين في الكرملين.

وأضاف الكرملين أن المسيّرة الأولى انفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ وتسببت بحريق، وبدأ هجوم المسيّرات في الساعة 02:27 صباحا بتوقيت موسكو.

الكرملين أن الرئيس بوتين كان متواجدا بمقر إقامته

وتابع الكرملين أن الرئيس بوتين كان متواجدا بمقر إقامته بضواحي موسكو لحظة وقوع الهجوم.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر الكرملين لم يغير جدول أعمال الرئيس بوتين.