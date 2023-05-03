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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريب الإرهابيين والمخربين.. مجلس الأمن الروسي يوجه اتهامات حادة للدول الغربية

صدى البلد

قال أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن استخدام الغرب النشط للمنظمات الإرهابية والمتطرفة لبث الرعب في نفوس السكان الروس لا يختلف عن تلك السياسات التي تم استخدامها بشمال القوقاز في التسعينيات.

وصرح باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن الغرب يدعي نفاقًا أن محاربة الإرهاب مهمة جدًا، لكنه يستخدم بنشاط المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة للتعامل مع روسيا. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أن "القوات الخاصة الغربية تقوم بتدريب الإرهابيين والمخربين لارتكاب جرائم على أرضنا في محاولة لبث الرعب بين الروس وتقويض الأسس الدستورية لبلدنا".

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