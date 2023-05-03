بسبب المنشطات.. تعرف على مدة إيقاف شريف إكرامي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن قرار لجنة الانضباط بإيقاف شريف إكرامي على خلفية اتهامه بالمنشطات .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عاجل.. لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي تقرر إيقاف شريف إكرامي علي خلفية اتهامه بالمنشطات لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 28 مايو ".



كشف إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، حقيقة إيقاف نجله؛ بسبب شبهة المنشطات.

وكان شريف إكرامي قد ثُبت مؤخرًا إيجابية عينته في اختبار الكشف عن المنشطات في إحدى مباريات بيراميدز بالكونفيدرالية.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “شريف والمنشطات؟ ليست منشطات وليست هرمونات وليست مخدرات عشان الناس تبقى عارفين”.