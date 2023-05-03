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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل برتوكول التعاون بين شركة الاتصالات ومركز الحسنة

وفد المصرية للاتصالات
وفد المصرية للاتصالات في زيارة للحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ،  وفدا ممثلا عن الشركة المصرية للاتصالات ،  برئاسة الدكتور المهندس  محمود هابش
مدير إدارة الشركة المصرية للاتصالات بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة  ، أنه تم تفعيل برتوكول التعاون بين الشركة ورئاسة مركز ومدينة الحسنة والذي يقضي بإنشاء محطات تقوية لشبكة المحمول علي أرض مركز ومدينة الحسنة    بما يساهم في استفادة جميع الأهالي بالمركز من الخدمات الالكترونيه المتطورة لدي تلك الشركات والتي أصبحت مرتبطة بالأدوات والوسائط التكنولوجية الحديثة.

 

رفع كفاءة الشبكات الأرضية:

 

حيث تم التأكيد على رفع كفاءة الشبكات الأرضية بمدينة الحسنة،  ومدها بشبكات فايبر بعدد من القري منها :( القسيمة _ وادي العمرو _ بغداد )،  وذلك لتحسين جودة الخدمات الالكترونيه المقدمه لاهالينا بمركز ومدينة الحسنة ، والتي تشمل خدمات وشبكات الجيل الرابع والانترنت والواي فاي،  وغيرها من خدمات الاتصالات الأخري لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم اتصالات المحمول.

وأشاد رئيس المركز والمدينة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركه المصريه للاتصالات لتطوير خدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وتحسين جودتها لخدمة جميع المواطنين بالمراكز والقري المحرومة من الخدمة.

و أعرب الضيوف عن سعادتهم بالتعاون المثمر مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة،  مؤكدين أن زياراتهم في إطار التواصل ،  والحرص علي تقديم الخدمات المتطوره لصالح المواطنين

وعل هامش اللقاء،  أهدى الدكتور محمود هابش مدير الشركة بشمال سيناء ،المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة،  بإهدائه درع التميز نظرا لجهوده المبذولة والملموسه وتعاونه المثمر والفعال  مع الشركة  لخدمه جميع الأهالي بالمركز والمدينة.

 

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استمرار تنفيذ برنامج القوافل الطبية بقرى شمال سيناء

الحسنة برتوكول الاتصالات شركة محطات

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