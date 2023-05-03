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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

صدى البلد

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إن مقاتلي المجموعة تقدموا 230 مترًا في مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدا سيطرة قواته علي مساحة 54 ألف متر مربع.

وحسب خدمة بريجوزين الصحفية علي “تلجرام”، قال بريجوزين: "اليوم، تقدمت وحدات فاجنر حتى 230 مترا واحتلت مساحة 54 ألف متر مربع. ولا تزال 2.64 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو”.

وأضاف: “شن المسلحون الأوكرانيون هجوما مضادا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بريجوزين، إن الهجوم الذي تعرض له مقر الرئاسة الروسية ومحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين، هجوم أوكراني مضاد بدأ وسينشط خلال أيام قليلة.

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وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بريجوزين إنه يعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ بالفعل، وأن قواته تراقب نشاطًا متزايدًا على طول الجبهة.

وأضاف بريجوزين في بيان نشره على "تلجرام" أن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة

بريجوزين مجموعة فاجنر الروسية فاجنر باخموت روسيا

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